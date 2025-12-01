Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації

Кабмін ухвалив рішення зняти обмеження щодо потужності енергообʼєктів

Кабмін запровадив низку стимулів для розвитку розподіленої генерації енергії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, Кабмін спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження щодо потужності. «Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств. Ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії», – заявила вона.

Крім того, уряд вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів. Також Кабмін поширив експериментальний проєкт щодо водозабезпечення у Донецькій та Дніпропетровській областях на всю територію України.

Відтепер ОВА на час воєнного стану можуть будувати свердловини за спрощеною дозвільною процедурою – без відведення земельної ділянки, спеціальної документації та інших обмежень. «Ця зміна потрібна для забезпечення людей, суб’єктів господарювання, промислових підприємств та об’єктів теплогенерації стабільним водопостачанням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, у всіх регіонах України діють графіки відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.