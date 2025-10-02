Головна Гроші Економіка
Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку
Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну в Програмі дій Уряду
Уряд планує скорочення частки держави в банківському секторі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, які належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Основна мета цього кроку – скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Продаж акцій відбудеться згідно із Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» і включатиме три основні етапи, зокрема підготовка пакета акцій до продажу, проведення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.

Міністерство фінансів планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс із відбору радника, який супроводжуватиме продаж пакетів акцій обох банків.

14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики і підтвердила, що продаж пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку» не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну в Програмі дій Уряду.

Нагадаємо, підсумки першого півріччя 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, а за перше півріччя 2025 року – 78 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 66% приходилось на прибуток державних банків.

Із 60 діючих банків тільки 12 завершили перше півріччя 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому кварталі, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

