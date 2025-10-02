Україна готує «Сенс Банк» та «Укргазбанк» до продажу. Уряд пояснив причину такого кроку

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну в Програмі дій Уряду

Уряд планує скорочення частки держави в банківському секторі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, які належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Основна мета цього кроку – скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Продаж акцій відбудеться згідно із Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» і включатиме три основні етапи, зокрема підготовка пакета акцій до продажу, проведення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.

Міністерство фінансів планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс із відбору радника, який супроводжуватиме продаж пакетів акцій обох банків.

14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики і підтвердила, що продаж пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку» не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну в Програмі дій Уряду.

Нагадаємо, підсумки першого півріччя 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, а за перше півріччя 2025 року – 78 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 66% приходилось на прибуток державних банків.

Із 60 діючих банків тільки 12 завершили перше півріччя 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому кварталі, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.