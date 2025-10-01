Кабмін провів зміни у наглядовій раді Ощадбанку

Донедавна Ростислав Дюк був членом наглядової ради націоналізованого Sense Bank

Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради Ощадбанку Ростислава Дюка. Він замінить на посаді Антона Пятигіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 1059-р.

Згідно з декларацією Дюка, донедавна він був членом наглядової ради націоналізованого Sense Bank. Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів «Сенс Банку» небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком. А вже у травні Верховна Рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Вже 20 липня того ж року Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку Sense Bank. Власники істотної частки банку, які перебувають під міжнародними санкціями, були позбавлені права розпоряджатися своїми активами та відчужувати їх у будь-який спосіб. Тоді ж керівник банку Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.

Раніше повідомлялося, що уряд призначив колишнього генерального директора директорату з питань економічної політики Офісу президента Миколу Брусенка на посаду члена наглядової ради державного Ощадбанку. Брусенко замінив на посаді Олександра Роднянського, який став членом наглядової ради держбанку за квотою президента.

Олександр Роднянський став членом наглядової ради Ощадбанку у березні 2021 року. Тоді він замінив на посаді Айвараса Абромавичуса. У лютому 2025 року стало відомо, що син відомого продюсера та засновника телеканалу 1+1 більше не входить в наглядову раду банку. Він подав декларацію перед звільненням, в якій зазначив, що отримав в Ощадбанку гонорари та інші виплати в сумі 7,8 млн грн.