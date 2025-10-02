В Україні посилено контроль за банківськими переказами: з якої суми починається фінмоніторинг

Савченко: Теоретично 99% людей і так знають, кому вони платять і що відбувається

Фінмоніторинг відстежуватиме ланцюжки банківських транзакцій, особливо нетипові перекази

В Україні посилюється державний контроль за банківськими переказами, який дозволить фінансовим регуляторам та банкам автоматично відстежувати ланцюги транзакцій майже в реальному часі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка під час телеетеру.

За його словами, нові правила значно підвищують прозорість фінансових операцій для контролюючих органів.

«Тепер люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відслідковуватися», – наголосив Савченко.

Серед головних змін та правил контролю Савченко виділяє декілька основних, зокрема:

Раніше фінмоніторинг мав запитувати дані в кожного банку окремо. Тепер же контролюючі органи можуть автоматично бачити всі транзакції в реальному часі та відстежувати весь ланцюжок переказів (наприклад, від платника А до одержувача В, а потім до С).

Банки тепер можуть обмінюватися інформацією про клієнтів та їхні операції, виступаючи агентами фінансового контролю.

Савченко підкреслив, що дрібні транзакції до 30 тис грн на місяць (загальна сума вихідних переказів) не відслідковуються. Транзакції від 300−400 тис грн та нетипові операції підлягають більш пильному контролю.

«Якщо це звичайна транзакція, наприклад, ви отримуєте зарплату чи допомагаєте родичам, ніяких проблем нема», - ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко розповів про нові правила моніторингу транзакцій українців. pic.twitter.com/157aitWi27 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2025

«Наприклад, ви пенсіонер отримуєте пенсію, може родичі перераховують тищу дві, а тут ви раз і отримували 200 тисяч. Зразу це вже підозріла операція. Банк має зрозуміти, за що ви отримали такі кошти. Це для того, що пенсіонери часто використовуються для відмивання грошей чи для шахрайських схем, пов'язаних, переважно це російські власники з паралегальними казино, чи навіть фінансування війни через пенсійні рахунки карт», – заявив Савченко.

Експерт уточнив, що контроль (обмеження в 30 тис грн) застосовується до вихідних операцій, проте при отриманні значних коштів отримувач також автоматично потрапляє під контроль.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року в Україні розширились дія пілотного проєкту «Базова соціальна допомога», ВПО отримають додаткові виплати, стартує опалювальний сезон, починається вилучення монет номіналом 10 копійок, а також змінюються правила в’їзду до ЄС.