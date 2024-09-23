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Держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики – німецький інвестор

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики – німецький інвестор
Україні необхідно пріоритезувати розвиток зеленої енергетики
фото: depositphotos.com

Інвестори хочуть бачити пріоритетність зеленої енергетики для України – Подпругін

Держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти у цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України. Про це заявив Олександр Подпругін, регіональний директор Notus Energy, підкресливши, що лише декларацій з боку держави щодо потреби будувати нові зелені електростанції недостатньо.

«У більшості країн, де працює Notus, це (будівництво ВДЕ – ред.) є пріоритетом. Причому не на рівні гасел, наративів і декларацій, а на рівні їх впровадження. І тут Україна дуже сильно відрізняється у негативну сторону», – сказав Подпругін.

«У країни є класні стратегії з відсотками (щодо частки ВДЕ – ред.), яких ми маємо досягти, але ми не заходимо у практичну реалізацію. Сьогодні держава каже, що є завдання побудувати багато зеленої генерації і при цьому на наступний день укладаються договори про проєктування декількох блоків АЕС, які не будуть побудовані ніколи», – підкреслив він.

За словами, топменеджера компанії, особливо розрив між деклараціями та реальною підтримкою відчувають донори та інвестори, які працюють чи хочуть працювати з Україною.

«Вони не відчувають, що ВДЕ є фокусом та пріоритетом на стратегічному державному рівні», – уточнив Подпругін.

На його думку, другим фактором для залучення інвестицій у будівництво нових зелених електростанцій є потреба подальшої реформи ринку електроенергії, щоб інвестори розуміли рух держави до мінімізації ручного регулювання ринку, яке погіршує умови та гарантії повернення інвестицій для реалізованих проєктів ВДЕ.

При цьому, Подпругін зазначив, що Україна програє конкуренцію за приватні інвестиції сусіднім європейським країнам – зокрема через вартість більш складної логістики, вартість страховки через воєнні ризики, більшу вартість будівництва через збільшення строків будівництва.

«Проєкт ідентичний в Україні у порівнянні з Польщею чи Румунією менш конкурентний. Тому ми маємо створити такі умови в оподаткуванні, у сприянні потенційним інвесторам, щоб вони, дивлячись на різні країни, обирали все ж Україну», – підсумував регіональний директор Notus Energy.

Як повідомлялося, державне підприємство «Гарантований покупець» позивається у суді до «Енергоатому» про стягнення 14,4 млрд грн боргу за ПСО для населення. На думку експертів, уряд має забезпечити надання банківських кредитів «Енергоатому», щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.

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Теги: інвестиції будівництво Україна держава енергетика електроенергія

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