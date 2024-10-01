«Метінвест Політехніка» почав третій навчальний рік: серед вступників – ветерани та захисники «Азовсталі»

В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності

Загалом за три роки до «Метінвест Політехніки» вступило понад 1080 студентів

У першому недержавному гірничо-металургійному університеті «Метінвест Політехніка» розпочався третій навчальний рік. Цьогоріч виш, крім бакалаврів та магістрів, обрали наші захисники: серед вступників – 26 ветеранів війни та захисників маріупольського комбінату «Азовсталь».

Нагодою здобути нові знання та досвід для професійного зростання скористалися 16 ветеранів, що працюють на «Каметсталі», «Запоріжсталі», «Метінвест Січсталі», «Запоріжвогнетриві», а також на Центральному, Інгулецькому та Південному ГЗК.

Пов’язати своє майбутнє з інженерно-технічними спеціальностями вирішили й 10 учасників проєкту «Серце Азовсталі», спрямованого на допомогу захисникам і захисницям Маріуполя. Серед них – пілот коптерів «Азову» Владислав Жайворонок (позивний «Вікіпедія»), що дістав важке поранення та втратив ногу, матрос ВМС Віталій Барабаш (Беня), який пораненим записав відеозвернення до Ізраїлю від імені всіх євреїв у заблокованій «Азовсталі», та сержант берегових військ Державної прикордонної служби України Ілля Ілляшенко (Смурф). Усі вони пережили російський полон і були звільнені.

«Я вирішив пов'язати своє навчання з «Метінвест Політехнікою», тому що виш активно підтримує захисників Маріуполя та військових взагалі. Мені дуже приємно, що викладачі розуміють, хто я, і всіляко підтримують. Я обрав дуже цікаву для мене спеціальність – комп'ютерні науки. І вважаю, що за цією професією майбутнє», – говорить Ілля Ілляшенко.

«Метінвест Політехніка» працює у змішаному форматі: онлайн-навчання поєднується з очними практичними заняттями, лабораторними роботами та експериментами на підприємствах.

Загалом за три роки до «Метінвест Політехніки» вступило понад 1080 студентів, з яких магістри першого випуску вже отримали дипломи, що дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.

«Метінвест Політехніка», заснований компанією Метінвест Ріната Ахметова – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи у навчанні. Університет заснувала Група «Метінвест» Ріната Ахметова у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів.

Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам Група «Метінвест» гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.