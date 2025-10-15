Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України

Метінвест Ахметова очолив металургійну галузь у рейтингу найбільших платників податків

Група Метінвест потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України за версією Delo.ua. Також компанія стала лідером серед усіх металургійних компаній за обсягом сплачених податків.

Рейтинг складено на основі загальної суми податкових платежів за 2024 рік – від податку на прибуток і ПДВ до акцизів, ЄСВ та військового збору. Усі компанії, що увійшли до сотні, сплатили понад 503 млрд грн, що становило близько сьомої частини доходів зведеного бюджету України. За перше півріччя 2025 року цей показник досяг 270 млрд грн, або близько однієї восьмої частини доходів бюджету.

Метінвест у 2024 році сплатив 19,8 млрд грн податків, а за перші шість місяців 2025-го – 9,3 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році сума податкових відрахувань становила 14,6 млрд грн. Також до першої десятки найбільших платників податків увійшли компанії Philip Morris Україна, BAT Україна, Imperial Brands Україна, JTI Україна, ДТЕК, корпорація АТБ, ОККО, WOG та UPG.

Метінвест – єдиний представник металургійної галузі у першій десятці списку. Загалом до рейтингу увійшло шість металургійних підприємств: це підтверджує роль галузі як одного з ключових джерел надходжень до державного бюджету та валютного ринку.

Як відомо, від початку війни Метінвест Ріната Ахметова перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».