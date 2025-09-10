Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі

Головна Гроші Бізнес
Металургійний холдинг Ахметова інвестує у газову генерацію на Північному ГЗК

У межах стратегічної програми із забезпечення енергетичної незалежності підприємств Метінвесту, з липня на Північному ГЗК ввели в роботу два газових генератора електричної енергії. За два місяці експлуатації установки згенерували 1040 МВт·год електроенергії, що дозволило отримати економічний ефект у розмірі 2,3 млн грн. Загалом на ПівнГЗК планується встановити чотири таких агрегати.

Упровадження газової генерації – один з основних інвестпроєктів 2024–2025 років. Ідея зробити підприємства компанії енергетично незалежними остаточно сформувалася у серпні минулого року: тоді вище керівництво поставило завдання перед енергетиками знайти технічне рішення, яке б забезпечувало безаварійну зупинку підприємств під час блекаутів з наступним швидким відновленням виробництва після подачі живлення. Фахівці запропонували газову генерацію.

У листопаді минулого року уклали контракт на придбання та встановлення газових генераторів на Північному ГЗК, а вже за пів року перші дві установки номінальною потужністю 2,8 МВт кожна були підключені до мереж головної понижувальної підстанції №2 та запущені в роботу. Тоді ж стало ясно, що їх доцільно використовувати не лише для безаварійних зупинок, а й для отримання додаткового економічного ефекту: зараз їх задіюють у часи максимального навантаження на енергетичні системи України.

«На перших двох газових генераторах ще тривають пусконалагоджувальні роботи, але ми вже маємо позитивний економічний ефект від їх застосування. Ми регулярно прораховуємо собівартість вироблення 1кВт, виходячи із основних витрат на експлуатацію генераторів, формуємо собівартість 1кВт електроенергії, і порівнюємо з вартістю на ринку на добу вперед. В ті години, коли це вигідно, ми здійснюємо запуск обладнання. В середньому на добу це 6–8  годин», – каже начальник відділу енергоменеджменту ГЗК Метінвесту Максим Стрілець.

Друга черга цього проєкту передбачає уведення в експлуатацію на Північному ГЗК ще двох подібних установок, які будуть під’єднані до мереж головної понижувальної підстанції.

«Для того, щоб наші підприємства могли забезпечувати стабільний видобуток руди та виробництво товарної ЗРС, ми маємо бути енергетично незалежними і менш чутливими до зовнішніх факторів. Саме для цього ми інвестуємо 473 мільйона гривень у будівництво власних енергоджерел на Північному ГЗК, зокрема, у впровадження газової генерації. Це сприятиме зменшенню витрат на закупівлю електричної енергії, забезпечуватиме балансування при обмеженні постачання електричної потужності підприємства, та дозволятиме безаварійно і безпечно для обладнання зупиняти підприємство під час відключень від основного живлення. Це значні чинники, які підсилюватимуть життєстійкість ГЗК», – резюмував Тонєв.

Як відомо, Метінвест Ахметова планує вкласти $44 мільйони  у будівництво власних газопоршневих та сонячних електростанцій, щоб захистити виробництво від енергетичних ризиків воєнного часу. За планами, вже за три-чотири роки компанія, яка є найбільшим споживачем електроенергії в країні, буде забезпечувати себе власною генерацією на 50%.

Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
Метінвест інвестує пів мільярда у енергонезалежність підприємств у Кривому Розі
