Збитки на мільярд євро: Трамп припинив будівництво величезної вітроелектростанції

Адміністрація Трампа зупинила майже добудовану вітрову електростанцію біля узбережжя Род-Айленда. Це призвело до різкого падіння акцій виробника турбін Orsted, і потягнуло за собою вниз акції його конкурентів

Президент США Дональд Трамп розпочав «радикальний курс» проти будівництва нових офшорних вітрових електростанцій, що призвело до зупинки проєкту, який був майже завершений. Йдеться про вітрову електростанцію, яку данський енергетичний гігант Ørsted будував біля узбережжя штату Род-Айленд. Про це пише «Главком» із посиланням на Handelsblatt.

Проєкт вартістю в 1,5 млрд євро був майже готовий: з 65 турбін вже було встановлено 45, а всі фундаменти були зведені. Електроенергію було продано на 20 років вперед. Проте, за рішенням адміністрації Трампа, будівництво було припинено.

Офіційною причиною стали «побоювання щодо національної безпеки». Рішення призвело до різкого падіння акцій Ørsted на 19% і негативно вплинуло на інших виробників турбін. Компанія тепер оцінює фінансові наслідки та потенційні судові позови.

«США припиняють роботи на майже завершеній вітряній електростанції біля берегів Род-Айленда. Це призводить до обвалу акцій Orsted і тягне за собою акції конкурентів», – пише Handelsblatt.

Видання зазначає, що Білий дім зупинив багатомільярдний проект тоді, коли мали встановити останні турбіни.

«Радикальний курс президента США Дональда Трампа проти нових морських вітряних електростанцій обрушив ціни всієї вітроенергетики. Акції виробників турбін Nordex і Siemens впали на півтора відсотки, у Vestas – на 4%», – продовжує німецьке видання. За його даними, Данія має 50,1% акцій Orsted.

Аналітик П'єр-Олександр Рамонденк із Alpha Value назвав цей крок «політичним взяттям у заручники» з боку уряду США, враховуючи настільки високу стадію готовності проєкту. «Ця новина стала великим шоком з огляду на стадію проєкту», – заявив аналітик П'єр-Олександр Рамонденк.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.