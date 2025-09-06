Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною

Експрезидент Медведєв анонсував будівництво фортифікаційних споруд в прикордонних регіонах

Російський диктатор Володимир Путін дав наказ про будівництво фортифікацій на кордоні з Фінляндією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Повідомляється, що колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв під час робочої поїздки до Ленінградської області повідомив, що Володимир Путін дав вказівки щодо зміцнення кордону з Фінляндією.

Під час зустрічі з місцевими чиновниками експрезидент анонсував будівництво фортифікаційних споруд в прикордонних регіонах.

«Ми тільки що були на кордоні з Фінляндією. Якщо немає військової активності, то там активно будуються різні стіни та загороджувальні споруди. Нам необхідно підвищити надійність захисту державного кордону, забезпечити фортифікаційне обладнання на територіях регіонів», – заявив Медведєв.

До слова, Російська Федерація зводить новий військовий гарнізон у місті Кандалакша, що за 100 км від фінського кордону. Це перша ознака нарощування постійної військової присутності РФ у регіоні.

Раніше Фінляндія завершила перший етап будівництва захисного загородження на кордоні з Росією – збудовано 35 км 4,5 метрового паркану.

Роботи розпочалися минулого року на тлі зростання кількості мігрантів, які перетинають східний кордон. Влада Фінляндії вважає, що цей потік був спровокований навмисно.