Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
фото з відкритих джерел

Експрезидент Медведєв анонсував будівництво фортифікаційних споруд в прикордонних регіонах

Російський диктатор Володимир Путін дав наказ про будівництво фортифікацій на кордоні з Фінляндією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Повідомляється, що колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв під час робочої поїздки до Ленінградської області повідомив, що Володимир Путін дав вказівки щодо зміцнення кордону з Фінляндією.

Під час зустрічі з місцевими чиновниками експрезидент анонсував будівництво фортифікаційних споруд в прикордонних регіонах.

«Ми тільки що були на кордоні з Фінляндією. Якщо немає військової активності, то там активно будуються різні стіни та загороджувальні споруди. Нам необхідно підвищити надійність захисту державного кордону, забезпечити фортифікаційне обладнання на територіях регіонів», – заявив Медведєв.

До слова, Російська Федерація зводить новий військовий гарнізон у місті Кандалакша, що за 100 км від фінського кордону. Це перша ознака нарощування постійної військової присутності РФ у регіоні. 

Раніше Фінляндія завершила перший етап будівництва захисного загородження на кордоні з Росією – збудовано 35 км 4,5 метрового паркану. 

Роботи розпочалися минулого року на тлі зростання кількості мігрантів, які перетинають східний кордон. Влада Фінляндії вважає, що цей потік був спровокований навмисно.

Читайте також:

Теги: Дмитро Медведєв путін будівництво Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
9 серпня, 07:53
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
За повідомленням ЗМІ, Трамп та Путін можуть зустрітись вже наступного тижня
Стало відоме можливе місце для зустрічі Путіна та Трампа
8 серпня, 00:57
Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним
Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN
7 серпня, 16:05
Гегсет заінтригував заявою про саміт Трампа з Путіним
На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці
12 серпня, 03:54
Президента США Дональда Трампа супроводжуватиме делегація
Хто зустрінеться з Путіним: Білий дім оприлюднив список
15 серпня, 15:34
Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін
17 серпня, 16:58
Басалаєва каже, що під прикриттям воєнного стану та «особливих обставин» замовники укладають договори на мільйонні суми без жодної конкуренції, публічного обговорення чи порівняння цін
Освоєння європейських коштів. Державна аудиторська служба назвала ключові проблеми
27 серпня, 07:00
Компанія GlobalConnect завершила прокладання 2600-кілометрового супероптичного кабелю. Підводна ділянка кабелю вже прокладена в Балтійському морі
Нові підводні кабелі в Балтійському морі: як Швеція, Естонія та Фінляндія зміцнюють зв'язок
Вчора, 17:25

Політика

Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі
Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі
Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7633
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5838
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5374
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2328
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua