У Харкові сталася пожежа в гуртожитку одного з вишів (фото)
Загоряння сталося в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету
У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десять осіб. Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа сталася близько п'ятої ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова. Вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі.
Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборці евакуювали десятьох мешканців сходами. Крім того, працівники ДСНС за допомогою пожежної автодрабини врятували ще двох людей.
Загалом пожежу вдалося ліквідувати о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.
Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.
До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.
Раніше у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.
Коментарі — 0