У Харкові сталася пожежа в гуртожитку одного з вишів (фото)

Загоряння сталося в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету

У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десять осіб. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталася близько п'ятої ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова. Вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі.

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Пожежу вдалося ліквідувати о 07:00 фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборці евакуювали десятьох мешканців сходами. Крім того, працівники ДСНС за допомогою пожежної автодрабини врятували ще двох людей.

Загалом пожежу вдалося ліквідувати о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Раніше у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.