Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok

В українському медіапросторі розгорівся репутаційний скандал навколо блогерки Ангеліни Пичик, яка стала популярною завдяки вуличним опитуванням у Києві («Скільки грошей вам потрібно для комфортного життя?», «Як ви познайомилися?»). Її минуле на проросійських пропагандистських телеканалах привернуло увагу, попри зростаючу популярність блогерки серед українських брендів та публічних осіб, передає «Главком».

Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів на своїй сторінці у Facebook, що Ангеліна Пичик була ведучою на закритих пропагандистських каналах NewsOne та НАШ. Ці канали належали колишньому проросійському політику Євгенію Мураєву, який підозрюється у державній зраді.

Смирнов розповів, що колишньому колезі Пичик, Максу Назарову, СБУ на початку 2025 року оголосила підозру за виправдовування збройної агресії РФ. Як відомо, Пичик та Назаров спільно вели ефір, у який вмикали терориста і ватажка так званої ЛНР Родіона Мирошника. Хоча тоді пропагандисти виправдовувалися, що «ведучі не несуть відповідальності за слова гостей», Смирнов підкреслює, що ведучі, включно з Пичик, маніпулювали та закривали рота гостям, які критикували просування кремлівських наративів.

Напередодні повномасштабного вторгнення Пичик «закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення». Журналіст вважає, що їй «будували образ української Скабєєвої». Попри це, до блогерки почали заходити відомі українські бренди з рекламою, а героєм одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це, на думку Смирнова, доводить, що з інститутом репутації все погано.

Публікація Смирнова викликала широкий резонанс серед медійників. Виявилося, що воєнна кореспондентка Анна Калюжна зазначила, що піднімала цю тему ще рік тому.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва висловила подив щодо участі Дмитра Кулеби та його нареченої Світлани Павелецької у блозі Пичик.

Політична оглядачка Юлія Забєліна нагадала, що сама Світлана Павелецька також мала сумнівне минуле.

Не дивлячись на сумнівне минуле, Пичик має значну аудиторію: 115 тис. підписників в Instagram та 285 тис. у TikTok, а її найпопулярніші відео набирають до 5 млн переглядів. Серед її гостей були актори Артур та Євгенія Логай, блогерка Олена Філонова, і навіть нігерійська блогерка Онах Узома Ассумпта, яка вивчає українську мову.

Ангеліна Пичик також має свій YouTube-канал з українським прапорцем, де публікує не лише розважальний контент, а й інтерв'ю на політичні теми з таки гостями, як колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, політолог Олексій Якубін, який у 2021 році був внесений до списку розповсюджувачів російських наративів, Андрій Вігірінський, фігурант списку псевдосоціологів. Останній був постійним гостем каналів Медведчука та фігурував у розслідуваннях щодо отримання гонорарів за просування блогера Анатолія Шарія.

Юрій Смирнов закликає українців пам'ятати про інформаційних агентів, які просували російські наративи, і відмовлятися від участі у відео блогерки. Він також закликає українські бренди зважати на репутаційні ризики.

«Потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи... Вчора вони були у ваших телевізорах. Сьогодні – у ваших тіктоках з розважальним контентом. Хтозна, де вони будуть післязавтра», – підсумував журналіст, наголошуючи, що інформаційна війна триває безперервно.

