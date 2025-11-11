Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ангеліна Пичик
фото: Touch magazine

Блогерка Ангеліна Пичик, яка стала популярною у TikTok завдяки вуличним опитуванням, була ведучою на закритих пропагандистських каналах NewsOne та НАШ

В українському медіапросторі розгорівся репутаційний скандал навколо блогерки Ангеліни Пичик, яка стала популярною завдяки вуличним опитуванням у Києві («Скільки грошей вам потрібно для комфортного життя?», «Як ви познайомилися?»). Її минуле на проросійських пропагандистських телеканалах привернуло увагу, попри зростаючу популярність блогерки серед українських брендів та публічних осіб, передає «Главком».

Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів на своїй сторінці у Facebook, що Ангеліна Пичик була ведучою на закритих пропагандистських каналах NewsOne та НАШ. Ці канали належали колишньому проросійському політику Євгенію Мураєву, який підозрюється у державній зраді.

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok фото 1

Смирнов розповів, що колишньому колезі Пичик, Максу Назарову, СБУ на початку 2025 року оголосила підозру за виправдовування збройної агресії РФ. Як відомо, Пичик та Назаров спільно вели ефір, у який вмикали терориста і ватажка так званої ЛНР Родіона Мирошника. Хоча тоді пропагандисти виправдовувалися, що «ведучі не несуть відповідальності за слова гостей», Смирнов підкреслює, що ведучі, включно з Пичик, маніпулювали та закривали рота гостям, які критикували просування кремлівських наративів.

Напередодні повномасштабного вторгнення Пичик «закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення». Журналіст вважає, що їй «будували образ української Скабєєвої». Попри це, до блогерки почали заходити відомі українські бренди з рекламою, а героєм одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це, на думку Смирнова, доводить, що з інститутом репутації все погано.

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok фото 2

Публікація Смирнова викликала широкий резонанс серед медійників. Виявилося, що воєнна кореспондентка Анна Калюжна зазначила, що піднімала цю тему ще рік тому.

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok фото 3

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва висловила подив щодо участі Дмитра Кулеби та його нареченої Світлани Павелецької у блозі Пичик.

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok фото 4

Політична оглядачка Юлія Забєліна нагадала, що сама Світлана Павелецька також мала сумнівне минуле.

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok фото 5

Не дивлячись на сумнівне минуле, Пичик має значну аудиторію: 115 тис. підписників в Instagram та 285 тис. у TikTok, а її найпопулярніші відео набирають до 5 млн переглядів. Серед її гостей були актори Артур та Євгенія Логай, блогерка Олена Філонова, і навіть нігерійська блогерка Онах Узома Ассумпта, яка вивчає українську мову.

Ангеліна Пичик також має свій YouTube-канал з українським прапорцем, де публікує не лише розважальний контент, а й інтерв'ю на політичні теми з таки гостями, як колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, політолог Олексій Якубін, який у 2021 році був внесений до списку розповсюджувачів російських наративів, Андрій Вігірінський, фігурант списку псевдосоціологів. Останній був постійним гостем каналів Медведчука та фігурував у розслідуваннях щодо отримання гонорарів за просування блогера Анатолія Шарія.

Юрій Смирнов закликає українців пам'ятати про інформаційних агентів, які просували російські наративи, і відмовлятися від участі у відео блогерки. Він також закликає українські бренди зважати на репутаційні ризики.

«Потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи... Вчора вони були у ваших телевізорах. Сьогодні – у ваших тіктоках з розважальним контентом. Хтозна, де вони будуть післязавтра», – підсумував журналіст, наголошуючи, що інформаційна війна триває безперервно.

Як повідомлялося, український бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Віцик розкритикував блогера Олега Баришевського, який одягнув на вечірку Геловіна форму Збройних сил України. 

Бойовий медик зауважив, що форма українських захисників та захисниць – це не про «стиль», «хайп», чи «прикол» для Геловіна, а форма, у якій військові захищають країну, а медики їх рятують.

Теги: скандал журналіст TikTok

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу
Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу
9 листопада, 15:51
Зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
5 листопада, 14:28
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план… інтерв’ю
29 жовтня, 10:45
Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Актор виступає проти президента США та публічно критикує його
«Він інопланетянин»: відомий американський актор різко розкритикував Трампа
21 жовтня, 09:18
Посадовиця оформила ІІ групу інвалідності та пізніше подовжила її в місцевій МСЕК
Прокурорка відмовилась від повторного медогляду, бо раптово «одужала»
17 жовтня, 16:58
Давній корейський продукт харчування став мегапопулярним інгредієнтом для кави по всьому світу
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
15 жовтня, 10:26
Гра клубів «Пріедайне» та «Кекава Клапперс» завершилася скандалом
«Окупанти, їдьте звідси». У Латвії хокеїсти побилися через російську мову
13 жовтня, 20:07
Два гриба заважили разом 3,3 кг
Чоловік знайшов на Львівщині гігантський білий гриб
12 жовтня, 17:41

Життя

Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok
Ексведуча проросійських каналів стала зіркою українського TikTok
216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії
216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії
Зеленський нагородив орденом відомого блогера
Зеленський нагородив орденом відомого блогера
У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч
У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов золота та монет на €700 тисяч
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручилися
Як зумери купують речі: дослідження зафіксувало цікавий тренд
Як зумери купують речі: дослідження зафіксувало цікавий тренд

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua