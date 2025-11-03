Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті
Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті
фото: glavcom.ua

Президент раз підкреслив, що головний принцип – це збереження життя військових

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості чесного та відкритого інформування про ситуацію на фронті, підкресливши, що збереження життя військовослужбовців є пріоритетом. Під час зустрічі з журналістами він прокоментував випадки, коли командири нібито не доповідають повну картину подій на передовій, пише «Главком».

Зеленський зауважив, що втрата позицій на фронті не є найголовнішою проблемою, якщо це дозволяє зберегти життя особового складу. Він підкреслив, що командири не повинні боятися відступу, якщо це необхідно для збереження людей.

«Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад — молодець. Бо є особовий склад. Ти потім вирішуєш як і відновиш положення. А якщо особового складу немає, і ти втратив його – це інша ситуація. Тому коли хтось не видає або не доповідає всю повну інформацію, а потім і виникають розбіжності розуміння у суспільстві, що відбувається, і того, що відбувається на фронті», –  зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що відповідальність за інформацію про ситуацію на фронті несе командування на місцях. У разі приховування або неповного доповідення інформації, керівництво повинно вжити заходів, зокрема, замінити командирів, які не виконують свої обов’язки.

Президент ще раз підкреслив, що головний принцип – це збереження життя військових. «Берегти треба солдата, військового. Повинно бути з такою головою і думати, щоб зберегти особовий склад. Це найголовніше. Якщо командир не доповідає, ну змінюють командира. А кого міняти?» – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. 

Читайте також:

Теги: фронт військові Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
9 жовтня, 10:32
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
13 жовтня, 00:32
Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор не хоче миру
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
17 жовтня, 21:55
Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
11 жовтня, 16:52
У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських «найманців»
Наказ розстрілювати жінок та дітей отримали колумбійські найманці в армії РФ. Перехоплення ГУР
24 жовтня, 14:47
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО для України від союзників
Зеленський анонсував передачу винищувачів та ракет ППО Україні від союзників
26 жовтня, 23:31
Більшість росіян не готові добровільно жертвувати кошти для підтримки армії
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
27 жовтня, 04:42
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
28 жовтня, 10:14
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
28 жовтня, 13:17

Суспільство

4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті
Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті
На Курщині стався блекаут через удар по підстанції
На Курщині стався блекаут через удар по підстанції
Чернігівщина: під час робіт на полі здетонував російський БпЛА, двоє загиблих
Чернігівщина: під час робіт на полі здетонував російський БпЛА, двоє загиблих
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua