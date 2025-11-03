Зеленський закликав командування не приховувати реальну ситуацію на фронті

Президент раз підкреслив, що головний принцип – це збереження життя військових

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості чесного та відкритого інформування про ситуацію на фронті, підкресливши, що збереження життя військовослужбовців є пріоритетом. Під час зустрічі з журналістами він прокоментував випадки, коли командири нібито не доповідають повну картину подій на передовій, пише «Главком».

Зеленський зауважив, що втрата позицій на фронті не є найголовнішою проблемою, якщо це дозволяє зберегти життя особового складу. Він підкреслив, що командири не повинні боятися відступу, якщо це необхідно для збереження людей.

«Не треба боятися, що ти втратив якусь позицію, треба бути розумним. Зберіг особовий склад — молодець. Бо є особовий склад. Ти потім вирішуєш як і відновиш положення. А якщо особового складу немає, і ти втратив його – це інша ситуація. Тому коли хтось не видає або не доповідає всю повну інформацію, а потім і виникають розбіжності розуміння у суспільстві, що відбувається, і того, що відбувається на фронті», – зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що відповідальність за інформацію про ситуацію на фронті несе командування на місцях. У разі приховування або неповного доповідення інформації, керівництво повинно вжити заходів, зокрема, замінити командирів, які не виконують свої обов’язки.

Президент ще раз підкреслив, що головний принцип – це збереження життя військових. «Берегти треба солдата, військового. Повинно бути з такою головою і думати, щоб зберегти особовий склад. Це найголовніше. Якщо командир не доповідає, ну змінюють командира. А кого міняти?» – підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ.