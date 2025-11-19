«Круте розслідування». Соратник президента похвалив НАБУ за «Міндічгейт»

Лещенко дивується, чому антикорупційні органи випустили Міндіча з України

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» та соратник президента України Сергій Лещенко похвалив НАБУ за якість розслідування у справі «Міндічгейт», але водночас висловив здивування, чому антикорупційним органам не вдалося запобігти виїзду бізнесмена Тимура Міндіча з України. Про це Лещенко розповів в інтервʼю «Главкому».

Сергій Лещенко заявив, що президент і суспільство залишаються союзниками у боротьбі з корупцією, а реакція глави держави на «Міндічгейт» була саме такою, на яку очікувала країна.

«Може, не всім емоції дають це усвідомити, але суспільство і президент є союзниками в боротьбі з корупцією. Реакція з боку президента «звільнити всіх причетних, всіляка підтримка розслідуванню» – така, на яку очікує суспільство», – зазначив Лещенко.

Він підкреслив, що НАБУ провело «круте розслідування», яке сколихнуло маси.

«З тих матеріалів, що воно представило, зрозуміло, що ці особи «обілечували» приватний бізнес, який був контрагентами «Енергоатома». Чи вирахують з цієї діяльності збиток для держави, який буде підтверджений експертизою, та хто буде потерпілою особою – це питання до Бюро. Але президента уся ця ситуація абсолютно не влаштовує і його лідерство в процесі боротьби з корупцією є базою. Він змусив міністрів скласти повноваження, хоча ніхто з них на той момент не мав підозр, а на інших фігурантів були запроваджені повномасштабні санкції», – додав Лещенко.

Окремо Лещенко зупинився на втечі Міндіча за кордон: «НАБУ вміє зупиняти літаки в повітрі: кілька років тому вони розвернули в польоті борт з фігурантом справи Приватбанку Володимиром Яценком, коли той летів за межі України. А у випадку з Міндічем цього не сталося».

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону бізнесменом та фігурантом плівок НАБУ Тимуром Міндічем. За словами прикордонників, він легально покинув Україну.