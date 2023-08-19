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Європейська бізнес Асоціація закликала відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції до портів ЄС

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейська бізнес Асоціація закликала відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції до портів ЄС
Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю
фото з відкритих джерел

Відкриття портів для всіх видів продукції дасть Україні приріст у 10% ВВП

За оцінками бізнесу, від початку війни, через блокаду і знищення інфраструктури українських морських портів економічні збитки України нараховують близько 18 мільярдів доларів валютної виручки та 135 мільярдів гривень неотриманих надходжень від податків. Тому необхідно запровадити паритет, та відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції, а не тільки зерна. Про це йдеться у повідомленні Європейської бізнес Асоціації (EBA). 

«Безумовно, українська аграрна продукція є вкрай важливою для мільйонів людей по всьому світу та забезпечення світової продовольчої безпеки. Водночас, інші сфери, важливі для економіки країни та бюджетних надходжень у вигляді податків, були та залишаються орієнтовними на експортний потенціал, зокрема, підприємства гірничо-металургійного комплексу. Тож і для них налагодження альтернативних маршрутів для експорту є вкрай актуальним», – наголосили у ЕВА.

У Асоціації нагадали, що нещодавно звертались з проханням запровадження «зелених коридорів» для експорту української агропродукції до портів країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії.

«Проте, враховуючи важливість і інших індустрій для економічного фронту країни, Європейська Бізнес Асоціація звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова з проханням сприяти створенню паритетних логістичних умов для всіх секторів економіки шляхом запровадження «зелених коридорів» для всієї української продукції до портів країн ЄС», – акцентували у Асоціації.

Там уточнили: йдеться про створення логістичних коридорів з використанням та розширенням можливостей країн ЄС (автомобільної, залізничної, портової інфраструктури) для максимізації обсягів експорту товарів українського походження. По-друге – про можливості застосування механізмів підтримки (надання пільг, субсидій тощо) для недопущення зростання логістичних витрат українських експортерів і, відповідно, забезпечення економічної доцільності експорту. По-третє, оптимізацію здійснення митних, санітарних, ветеринарних формальностей, усунення можливих логістичних перепон з метою запобігання утворенню заторів на прикордонних пунктах та маршрутах слідування.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю. Він уточнив, що експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів, тим часом в Україні існує ряд галузей, які втратили експортні ринки або не можуть забезпечити собі імпортну сировину через те, що згідно укладеної зернової угоди Україна могла торгувати лише продовольчими товарами.

Натомість, відкриття портів для всіх видів продукції дасть Україні приріст у 10% ВВП, забезпечить надходження понад 130 млрд грн податків, та допоможе півмільйону українців зберегти робочі місця.

Теги: експорт бізнес Україна

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