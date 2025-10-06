Головна Країна Кримінал
Переплатив сотні мільйонів на закупівлях. Ексчиновник Міноборони отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екскерівнику Департаменту держзакупівель Міноборони загрожує до восьми років увʼязнення
фото: mil.gov.ua/Міноборони

За даними слідства, через дії посадовця Міністерство оборони зазнало збитків на понад 300 млн грн

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств. У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, упродовж січня – серпня 2025 року Державне бюро розслідувань задокументувало кримінальні правопорушення, які завдали державі збитків на понад 7,1 млрд грн. За вісім місяців поточного року було задокументовано факти одержання неправомірної вигоди на суму понад 34 млн грн.

Як повідомлялося, лише близько 1% постачальників закупівельної агенції Міністерства оборони України Державного оператора тилу (ДОТ) потрапили під обмежувальні заходи через порушення контрактів. 

До слова, Служба безпеки та Національна поліція викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні й сході України.

Теги: держзакупівлі Міноборони корупція в Україні

