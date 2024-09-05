Затримання поліцією виявилося повною несподіванкою для Дурова – TF1

Павло Дуров (ліворуч) зараз перебуває у Парижі, і очікує на суд

Французька поліція зайшла до лаунж-зали аеропорту, де перебував Дуров, а далі затримала його

Засновник Telegram Павло Дуров перед затриманням у паризькому аеропорту Ле-Бурже встиг забрати свій багаж та пройти до VIP-зали. Про це повідомив французький телеканал TF1.

Дуров, його помічниця та охоронець розташувалися у лаунж-залі, призначеному для VIP-персон під час перевірки документів. Туди прийшли поліцейські та попросили їх піднятися нагору. Після цього співробітники поліції повідомили підприємця, що його поміщено під варту.

«Він не міг у це повірити», – розповіло джерело.

Дурова затримали 24 серпня. Підприємця звинувачують у недостатній модерації месенджера Telegram та відмові від співпраці зі спецслужбами, що, за версією жандармерії, робить його співучасником поширення дитячої порнографії, шахрайства та інших злочинів.

Telegram звинувачення відкидає. «Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання нею», – заявило керівництво месенджера. Після чотирьох діб арешту Дурова відпустили під заставу і заборонили залишати територію Франції.

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро. Натомість Дуров відразу після затримання пішов гуляти Парижем, – його помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях і навіть бізнесмен приглядається до житла в у столиці Франції напередодні суду.