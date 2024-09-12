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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чи зможе Трамп знизить ціну на нафту до $40 за барель?

glavcom.ua
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Навряд чи план Трампа сподобався нафтовим компаніям США
колаж: glavcom.ua

«Видобуток нафти в США і зараз на піку. За всю історію»

Хто найбільший виробник (викачувач, видобувник, чи хто зна як правильно це назвати) нафти у світі?

Це США. Не Саудівська Аравія. Не Росія. А саме США.

І мирний план Трампа каже, що він знизить ціну на нафту до 40 доларів. Ключове питання – а як? Видобуток нафти в США і зараз на піку. За всю історію. Тобто не можна сказати, що кляті соціалістичні демократи стримують видобуток, а от прийде Трамп і все полетить. Бо воно і так летить.

Не кажучі вже про те, що всі ті американські нафтовики не будуть дуже щасливі від ціни по 40. А вони ж традиційно голосували за республіканців....

Чи може нафта бути по $40? Так, якщо в світі почнеться глобальна рецесія. Чи може її організувати президент США? Ну теоретично може. Але такий план навряд чи комусь сподобається....

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія Дональд Трамп санкції США

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Сергій Фурса

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