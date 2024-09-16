«Нова пошта» почала торгувати паливом

У планах «Нова Енерджі» до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця

Компанія почала закуповувати пальне для власних потреб

Українські сільськогосподарські підприємства почали купувати дизельне пальне у компанії «Нова Енерджі», що входить до групи компаній Nova («Нова пошта»). Про це повідомила пресслужба компанії.

Ще влітку 2022 року, після ударів ворога по нафтосховищах та дефіциту палива, компанія почала закуповувати пальне для власних потреб. Тоді була створена «Нова Енерджі». Компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального. Серед ключових постачальників палива зараз – такі компанії як Orlen, Hellenic, «Укрнафта», Vitoil та інші.

«Завданням номер один напочатку було мінімізувати ризики та забезпечити паливну й енергетичну автономність для Нової пошти. На сьогодні ми на 70% покриваємо її потреби у дизельному паливі. Наступним кроком став вихід «Нова Енерджі» на відкритий ринок для продажу пального», – зазначив Андрій Литвиненко, СЕО Нова Енерджі.

Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах Нова Енерджі до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця.

Як повідомлялося, група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. Нагадаємо, «Нова пошта» працює на ринку України з 2001 року. Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.