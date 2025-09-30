Головна Гроші Бізнес
На заході України виставлено на продаж спиртзавод за $12,5 млн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На заході України виставлено на продаж спиртзавод за $12,5 млн
На заході України виставлено на продаж модернізований спиртзавод за $12,5 млн
фото: пресслужба ФДМУ

Підприємство потужністю 20 тис. літрів на добу повністю автоматизоване та має власну сировинну базу

 

На заході України виставили на продаж діючий та модернізований спиртзавод, який виготовляє ректифікований спирт і продукцію глибокої переробки. Ціна об’єкта становить $12,5 млн за 100% корпоративних прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на InVenture.

Підприємство пройшло масштабну реконструкцію у 2022 році й сьогодні є сучасним виробництвом, що випускає високоякісний ректифікований спирт та продукцію глибокої переробки. На заводі працює близько 80 фахівців. Асортимент продукції включає етиловий спирт, концентрат естеро-сивушний, сивушне масло та суху зернову барду (DDGS). Половина продукції постачається на експорт, решта – реалізується на внутрішньому ринку..

«Завод вирізняється сучасним обладнанням і автоматизованими технологічними процесами, має власну сировинну базу, відповідає європейським стандартам якості, розташований поблизу кордонів з ЄС та забезпечує налагоджену логістику для експорту», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року.

Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Дженерал агро трейд». 


 

Теги: завод Україна

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
