Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії

На атлантичному узбережжі Марокко запускають амбітний енергетичний проєкт, в рамках якого планують щороку виробляти до 200 тис. тонн зеленого водню та аміаку. Як пише «Главком» із посиланням на Еcoticias, мова про завод із виробництва водню та аміаку Chbika Green Hydrogen and Ammonia Plant.

Виробляти зелений аміак планують на основі водню, отриманого з морської води за допомогою сонячної та вітрової енергії. Планується, що побудовані потужності видаватимуть щонайменше 1 ГВт електроенергії.

До реалізації долучилися Міністерство інвестицій Марокко, агентство MASEN, а також міжнародні партнери, серед яких TotalEnergies, Copenhagen Infrastructure Partners та A.P. Moller Capital. Для будівництва електростанцій виділено понад 300 тис. гектарів землі.

Цей проєкт – частина національної стратегії Марокко Green Hydrogen Offer. Усього там планують створити 20 ГВт відновлюваних потужностей, 10 ГВт електролізерів та 8 млн тонн похідних водню щорічно.

Для Європейського Союзу ця ініціатива має стратегічне значення, адже дозволяє знизити залежність від російського газу, що раніше забезпечував близько 40% європейських потреб. Зелений аміак із Марокко стане експортним продуктом для енергетики, транспорту та аграрного сектору, зокрема як вуглецево-нейтральне паливо та добриво.

