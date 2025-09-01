Фонд держмайна виставив на аукціон Одеський припортовий завод

Основний вид діяльності заводу – виробництво добрив і азотних сполук

Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна.

На торги виставлено державний пакет акцій розміром 99,5667% статутного капіталу підприємства. Затверджена урядом стартова ціна лота становить 4,5 млрд грн.

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га – перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

