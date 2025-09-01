Головна Одеса Новини
Фонд держмайна виставив на аукціон Одеський припортовий завод

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Фонд держмайна виставив на аукціон Одеський припортовий завод
Уряд затвердив умови приватизації та стартову ціну об'єкта на рівні 4,5 млрд грн
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Основний вид діяльності заводу – виробництво добрив і азотних сполук

Фонд державного майна України оголосив про початок великої приватизації Одеського припортового заводу. Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону – 25 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна.

На торги виставлено державний пакет акцій розміром 99,5667% статутного капіталу підприємства. Затверджена урядом стартова ціна лота становить 4,5 млрд грн.

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га – перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Нагадаємо, власник бізнес-центру «Парус», готелю «Україна» та кіберспортивної команди Natus Vincere Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

До слова, Національна поліція та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного відчуження державного майна, в результаті якої Україна втратила понад мільйон гривень. Підозру оголошено колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Їй інкримінують службову недбалість.

Теги: Одещина завод Фонд державного майна

