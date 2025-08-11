Головна Гроші Бізнес
Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів
Найбільше заяв про банкрутство у 2025 році було подано у Києві
Кількість банкрутств в Україні зросла на 33% за пів року 2025-го

В Україні зростає кількість фізичних осіб, які оголошують себе банкрутами. За перші шість місяців 2025 року неплатоспроможними себе визнали 577 громадян, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Загалом, за останні п’ять років кількість справ про банкрутство перевищила 2,9 тисячі. Найбільше таких випадків було зафіксовано у 2024 році – 926 справ, однак поточний рік може наздогнати цей показник, оскільки щодня відкривається в середньому 3 нові справи.

Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів фото 1
Найбільше заяв про банкрутство у 2025 році було подано у Києві (128 справ), на другому місці – Київська область (83 справи), а на третьому – Львів (73 заяви).

Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів фото 2
Гендерний розподіл залишається майже рівним: 52% заяв надійшло від чоловіків і 48% – від жінок.

Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів фото 3
Адвокат, арбітражний керуючий Денис Лихоп'єк коментує, що зростання кількості справ про банкрутство є частиною «сталої тенденції», оскільки сама процедура стає більш прогнозованою та відпрацьованою.

Водночас він застерігає, що банкрутство не є «панацеєю» для списання боргів і має наслідки, які відчуватимуться ще кілька років. Експерт також вказує на наявні прогалини в законодавстві, які потребують врегулювання, зокрема щодо податкових наслідків та взаємодії з іншими судовими справами.

Нагадаємо, компанія «Бюро інвестиційних програм», яка є керуючою в індустріальних парках «Володимир» та «Нововолинськ», ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку.

