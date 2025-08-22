Головна Країна Кримінал
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова
У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі

СБУ опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома»  у правоохоронних органах, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября.

СБУ зазначає, що в аудіозаписі розмови посадовця НАБУ обговорюються умови продажу (технічної коноплі, – «Главком») та звучать обіцянки надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного.

Зокрема, як стверджує СБУ, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

Правоохоронці додають, що у процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ.

Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з росіянами, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, попри повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав державу-агресорку.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави.

Згодом арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча.

Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

