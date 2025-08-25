Головна Країна Політика
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: зʼявилися нові деталі законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: зʼявилися нові деталі законопроєкту
Повідомлялося, що рішення для надання дозволу чоловікам на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства
Обмеження на виїзд збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який може дозволити чоловікам віком 18-24 роки виїжджати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Зазначається, що мета законопроєкту №13685 – усунути наявні обмеження права на виїзд з України для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з недосягненням ними віку призову. Згідно із новим законопроєктом, обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років.

Автори законопроєкту пояснили, що, зокрема, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше ніж три роки не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон найближчим часом. Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства. За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває.

Як повідомлялося, до Верховної Ради внесено законопроєкт № 13685, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.

Теги: кордон законопроєкт Верховна Рада

