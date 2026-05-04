Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
фото: naftogaz.com

П’ять влучань за добу спричинили пожежі та зупинку виробництва

Російські війська протягом 3 травня завдали ударів по п’яти інфраструктурних об’єктах Групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Наразі на місцях влучань працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівники компанії. Вони здійснюють заходи для ліквідації наслідків атак і стабілізації ситуації на об’єктах.

У компанії не уточнюють рівень пошкоджень кожного з об’єктів, однак зазначають, що удари призвели до порушення виробничих процесів. Роботи з відновлення тривають у посиленому режимі.

Раніше, пізно ввечері 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Кролевецькій громаді Конотопського району. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, трьох із них госпіталізували, причому двоє перебувають у важкому стані. Також ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль у Путивльській громаді — поранення отримала дитина. Окрім цього, у Сумській громаді під час падіння уламків БпЛА травмувалися двоє підлітків.

У ніч проти 29 квітня російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок удару у житловому секторі виникли масштабні пожежі. «Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Водночас у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів у Немишлянському, Основ’янському та Слобідському районах. Пошкоджено понад 30 приватних будинків і п’ять багатоповерхівок, відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі сталася пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджено автомобілі та автобуси, а в Немишлянському районі зафіксовано кілька влучань.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували Тамбовську область
Безпілотники атакували Тамбовську область
26 квiтня, 00:26
Що задумали Путін і Лукашенко? Три погляди на білоруське «загострення»
Що задумали Путін і Лукашенко? Три погляди на білоруське «загострення» Сусіди
23 квiтня, 23:30
Олександр Кочетков більше 30 років був тренером карате
Сили оборони на фронті знищили 61-річного тренера з карате
23 квiтня, 08:22
У квітні Росія була змушена суттєво скоротити видобуток нафти
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
22 квiтня, 13:57
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Росія може атакувати острів Готланд
Росія націлилася на острови Балтики. Швеція назвала мету Путіна
16 квiтня, 14:00
Російська пропаганда поширює черговий вимисел
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
13 квiтня, 20:56
Росія звинуватила Балтію у сприянні ударам України
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
6 квiтня, 21:15
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT
6 квiтня, 16:35

Соціум

Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
Обійти атаки РФ на GPS стало можливим. Британія придумала спосіб захисту флоту
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ
Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ
За кілька тижнів до літа сніг засипав Грецію (відео)
За кілька тижнів до літа сніг засипав Грецію (відео)
Скільки ще триватиме війна. Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав новий прогноз
Скільки ще триватиме війна. Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав новий прогноз

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua