Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині

П’ять влучань за добу спричинили пожежі та зупинку виробництва

Російські війська протягом 3 травня завдали ударів по п’яти інфраструктурних об’єктах Групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Наразі на місцях влучань працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівники компанії. Вони здійснюють заходи для ліквідації наслідків атак і стабілізації ситуації на об’єктах.

У компанії не уточнюють рівень пошкоджень кожного з об’єктів, однак зазначають, що удари призвели до порушення виробничих процесів. Роботи з відновлення тривають у посиленому режимі.

Раніше, пізно ввечері 2 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Кролевецькій громаді Конотопського району. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, трьох із них госпіталізували, причому двоє перебувають у важкому стані. Також ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль у Путивльській громаді — поранення отримала дитина. Окрім цього, у Сумській громаді під час падіння уламків БпЛА травмувалися двоє підлітків.

У ніч проти 29 квітня російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок удару у житловому секторі виникли масштабні пожежі. «Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Водночас у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів у Немишлянському, Основ’янському та Слобідському районах. Пошкоджено понад 30 приватних будинків і п’ять багатоповерхівок, відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі сталася пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджено автомобілі та автобуси, а в Немишлянському районі зафіксовано кілька влучань.