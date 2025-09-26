«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США

Першими у фокусі Інвестиційного фонду відбудови є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів

«Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність. «Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері», – каже він.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко планує реалізувати три проєкти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Раніше Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

У травні Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.