Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
Компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність
фото: «Нафтогаз»

Першими у фокусі Інвестиційного фонду відбудови є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів

«Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність. «Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері», – каже він.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко планує реалізувати три проєкти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Раніше Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

У травні Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон і Київ заснували спільний інвестфонд для відбудови. Вже є перші внески
Українські надра. Американці вже тут Війна і бізнес
17 вересня, 21:00
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
27 серпня, 12:12
Українців чекають деякі зміни з 1 вересня
Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦК: що зміниться з 1 вересня
1 вересня, 06:55
Підозрюваному загрожує позбавлення волі до шести років
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
29 серпня, 12:05
Макогон вважає, що газова генерація має працювати виключно в ринкових умовах
ПСО на постачання газу енергетикам несе збитки для «Нафтогазу» – Макогон
5 вересня, 18:19
Росія планує заборонити публікацію карт розташування корисних копалин 
Росія планує заборонити публікацію карт розташування корисних копалин 
18 вересня, 04:42

Бізнес

Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США
Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
«Нафтогаз» запропонував перші проєкти у межах угоди про надра між Україною та США
Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах
Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній за змови на торгах
Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику – нардеп
Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику – нардеп
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua