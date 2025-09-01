Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України

Перше засідання керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови відбудеться 3 вересня

Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Зазначається, що українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич. «Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр», – каже вона.

За словами Свириденко, перше засідання ради відбудеться 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Як відомо, у травні Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Нагадаємо, відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років. Раніше повідомлялося, що Україна потребує понад $40 млрд міжнародної підтримки до 2026 року.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.