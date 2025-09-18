Росія планує заборонити публікацію карт розташування корисних копалин 

Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Роснедра більше не зможуть публікувати карти і схеми про наявність корисних копалин

Уряд Росії прийняв рішення заборонити публікацію в відкритому доступі географічних карт, що містять дані про місце корисних копалин, посилаючись на необхідність забезпечення «національної безпеки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Проєкт відповідних поправок до закону «Про надра», внесений до Державної Думи в липні, був ухвалений комітетом з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

Згідно з заявою заступника голови департаменту державної політики та регулювання в сфері геології та надрокористування Міністерства природи Олександра Темнова, «враховуючи поточну ситуацію», необхідно обмежити доступ до чутливої інформації щодо мінерально-сировинної бази в інтернеті з погляду на національну безпеку.

Це означає, що Роснедра більше не зможуть публікувати карти і схеми, що дозволяли власникам земельних ділянок за межами населених пунктів отримувати інформацію про наявність корисних копалин на їхній території. Така інформація була важливою, зокрема, при підготовці до будівництва капітальних об'єктів.

Раніше повідомлялось, що РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів. За повідомленням NBC News, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України. 

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти захопили цілий комплекс ресурсів у тимчасово окупованій частині Запорізькій області.

