Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду

Держаудитслужба проводитиме аудит українсько-американського інвестиційного фонду, який створений за Угодою про копалини

Державна аудиторська служба України проводитиме щорічний аудит діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, який створено урядами України та США для забезпечення фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин. Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому».

«Наразі ми розробили порядок проведення аудиту в рамках міжнародних договорів, який враховує особливості аудиторської діяльності та взаємодії з органами управління Фонду, зокрема Ревізійною комісією. Водночас Ревізійній комісії дозволяється залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків», – зазначила Алла Басалаєва.

Голова Держаудитслужби також додала, що вже проведено ряд урядових робочих зустрічей з американською стороною. Наразі триває робота над формою звіту щодо контролю за діяльністю Фонду і повнотою відображення в ньому інформації.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року Україна та Сполучені Штати Америки підписали Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Фонд стане ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США. Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню. Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну – у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

За умовами угоди, перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку, потім – можуть бути розподілені між партнерами. Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.

До слова, Алла Баласаєва розповіла, що моніторинг ефективності витрачання грошей на відбудову та відновлення, зокрема на рівні територіальних громад – наразі одне з пріоритетних завдань для Державної аудиторської служби.