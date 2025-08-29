Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру

За матеріалами справи, ексдиректор з енергоефективності та управління майном передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні. Внаслідок цього держава втратила більш як 26 млн грн.

«Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась. Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК «Нафтогаз України», було завдано збитків на понад 26 млн грн», – йдеться в заяві.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

