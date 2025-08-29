Головна Гроші Бізнес
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
Підозрюваному загрожує позбавлення волі до шести років
За матеріалами справи, ексдиректор з енергоефективності та управління майном передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні. Внаслідок цього держава втратила більш як 26 млн грн.

«Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась. Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК «Нафтогаз України», було завдано збитків на понад 26 млн грн», – йдеться в заяві.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про оформлення на посади компанії «Нафтогаз Україна» охорони та домашнього персоналу колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, у той час, як він очолював підприємство.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на €500 млн для закупівлі газу.

До слова, НАК «Нафтогаз» отримала дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії на суму понад $5 млрд. 

