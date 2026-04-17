Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС

Рябцев: «Великі мережі АЗС скористалися ситуацією навколо Ормузької протоки, щоб суттєво підняти ціни і заробити»

Поширене уявлення про залежність цін на пальне на українських АЗС від світових цін на нафту є хибним. Про це заявив директор спецпроєктів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев. За його словами, зв’язок між цими факторами слабкий і непрямий: лише приблизно у 7% випадків ціни паливо в Україні рухаються синхронно з нафтовими котируваннями. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Дизель-шоу. Великі мережі АЗС вступили в «іранську» змову?».

«Лише приблизно в 7% випадків ціни на АЗС в Україні рухаються синхронно зі світовими котируваннями нафти. У решті випадків ситуація зовсім інша, – ділиться спостереженнями Рябцев в коментарі «Главкому». – Але у нас, зокрема, урядовці, постійно штучно вкладають людям в голову цю прив’язку. Причому зверніть увагу: на світових біржах торгують не самою нафтою і навіть не ф’ючерсами на фізичну поставку. Там обертаються вторинні фінансові інструменти – деривативи, які, по суті, є страхуванням майбутніх поставок. Тому абсолютно ненормально виглядає ситуація, коли в той самий день, коли на біржі зростає вартість цих деривативів, на українських заправках синхронно і різко підскакує ціна пального. Це не ринкова логіка, а щось інше. Натомість голова Антимонопольного комітету вже поспішив заявити, що ніякої змови немає, хоча саме розслідування ще навіть не завершене».

Експерт вважає, що великі мережі АЗС скористалися ситуацією навколо Ормузької протоки, щоб підвищити ціни та збільшити прибутки. За його словами, це підтверджує той факт, що вартість пального на українських заправках почала зростати вже 2 березня – одночасно з першими ударами в районі протоки.

«Особливо цинічно виглядає ситуація з дизельним пальним, яке подорожчало значно сильніше за бензин. Просто наші мережі користуються тим, що аграрії навесні та перевізники не можуть відмовитися від дизеля», – додав він.

Також експерт порівняв структуру ціни на паливо в європейських країнах та Україні та зробив висновок, що вітчизняні трейдери мають зависоку маржу.

«У нормальних європейських країнах податки становлять близько 55% від кінцевої ціни, постійні витрати АЗС – близько 15%, маржа мережі – 3-5%. Тобто на саму вартість пального припадає приблизно 25-27%. Відповідно якщо пальне на світовому ринку дорожчає вдвічі, то роздрібна ціна зростає максимум на ці 25-27%. У нас частка податків нижча – близько 45%, проте мережа кладе собі в кишеню щонайменше 15% від ціни, а на преміальному пальному – ще більше. Це в чотири-п’ять разів більше, ніж у тій же Польщі. І держава погоджується з тим, що це все – результат зовнішніх чинників і ніяких порушень немає», – підсумував Рябцев.

Нагадаємо, станом на 17 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 не змінилася і становить близько 74,05 грн за літр, водночас ціни на дизельне пальне незначно знизилися – 91,88 грн.

Раніше голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко виступив у Верховній Раді, доповідаючи про ціни на пальне та ситуацію на ринку. Він заявив, що паливну кризу вдалося стабілізувати і не допустити браку пального.