В Україні дорожчає гречка: чи очікується дефіцит

glavcom.ua
Наталія Порощук
Поточне зростання цін на гречку має тимчасовий характер
Висоцький: З новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються

Зростання цін на гречку зумовлене зменшенням обсягів виробництва торік та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає «Главком».

Як зауважив заступник міністра, окрему увагу цього сезону привертає ситуація на ринку гречки, яка традиційно є соціально важливим продуктом для українців. Зазначається, що гречка – нішева культура, яка має циклічність, раз на п’ять років є зменшення виробництва через різні чинники, в тому числі природно-кліматичні.

«Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року є нижчими. Водночас фізичного дефіциту немає – продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються», – підкреслив Висоцький.

За прогнозами, у 2026 році аграрії відреагують на цінову кон’юнктуру збільшенням посівних площ під гречкою на 15-20%. Очікується, що валове виробництво буде близьким до рівня внутрішнього споживання (орієнтовно 95%), що дозволить уникнути дефіциту на ринку. Таким чином, поточне зростання цін має тимчасовий характер і є частиною природного ринкового циклу. Уже після надходження нового врожаю ринок гречки повернеться до більш збалансованого стану.

Нагадаємо, навесні 2026 року кияни зіткнулися з неприємним сюрпризом у продуктових магазинах – ціни на базові товари, зокрема крупи, різко пішли вгору, а дешеві пропозиції почали зникати з полиць. Найбільше покупців вразила вартість звичайної гречки, цінники на яку подекуди наблизилися до 90 грн за кг.

