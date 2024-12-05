Наглядова рада обрала нового очільника «Нафтогазу»

Чумак є членом правління «Нафтогазу» із вересня 2021 року

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«4 грудня 2024 року наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Романа Чумака, фінансового директора Групи Нафтогаз, виконуючим обов'язки голови правління компанії. Рішення підтримали всі сім членів наглядової ради», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ухвалено рішення про початок процедури відбору нового керівника Нафтогазу, який планується завершити до кінця першого кварталу 2025 року.

Чумак є членом правління «Нафтогазу» із вересня 2021 року. Відповідає за налагодження взаємовідносин підприємств групи «Нафтогаз» з банками та фінансовими установами, залученням фінансування на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках, короткостроковим плануванням та балансуванням ліквідності групи, здійснення операцій з цінними паперами та іншими казначейськими операціями групи.

Загалом у «Нафтогазі» Чумак працює понад 19 років. До цього працював у великих банківських установах та приватному бізнесі. Вищу освіту здобув у Київському державному торгівельно-економічному університеті, має ступінь кандидата економічних наук.

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Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.