ВАКС не продовжив обов'язки Коболєву і дозволив виїхати за кордон

Андрію Коболєву дали дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада

На Коболєва були покладені певні обов'язки, однак їх дію не продовжили

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229,25 млн грн премії. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.

Натомість 1 листопада Коболєву було надано дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

Нагадаємо, що НАБУ та САП звинувачують Коболєва у незаконному отриманні коштів компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн.

За даними слідства, у статусі очільника компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року він «всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому самому було виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення».

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.