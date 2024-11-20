ВАКС не продовжив обов'язки Коболєву і дозволив виїхати за кордон
На Коболєва були покладені певні обов'язки, однак їх дію не продовжили
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, якого обвинувачують у заволодінні 229,25 млн грн премії. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
«Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представник спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду.
Натомість 1 листопада Коболєву було надано дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.
Нагадаємо, що НАБУ та САП звинувачують Коболєва у незаконному отриманні коштів компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн.
За даними слідства, у статусі очільника компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року він «всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому самому було виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення».
Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.
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