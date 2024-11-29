Україна повернула тіла 502 захисників, Зеленський поговорив з Мароном і Шольцом. Головне за 29 листопада

В Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників

Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців. Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом та Макроном. Кабмін призначив нового голову Держгеонадр. «Главком» склав добірку новин 29 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом та Емманюелем Макроном

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 листопада, провів телефонну розмову з кацлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО. Зеленський, серед іншого, подякував Німеччині за постачання систем Patriot та Iris-T. Шольц, у свою чергу, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну.

Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України. Під час розмови Зеленський подякував Макрону за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage.

Президент України наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей – не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру.

Сирський вирішив посилити підрозділи на двох найгарячіших напрямках

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працював сьогодні, 29 листопада, у частинах і підрозділах на Донечинні - на Покровському та Курахівському напрямка. За результатами спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, було вирішено посилити підрозділи Сил оборони на цих двох найгарячіших напрямках Донеччини.

«Головна мета – особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу. За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою», – повідомив Сирський.

За його словами, стійкість і відвага українських захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків.

Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців

В Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

«Полеглих захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Кабмін призначив нового голову Держгеонадр

Сьогодні, 29 листопада, Кабінет міністрів під час засідання ухвалив призначення нового очільника Державної служби геології та надр України. Ним став Олег Гоцинець. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як зазначається, Гоцинець є начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», за сумісництвом менеджер проєктів НАК «Нафтогаз України», а також експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Крім того, уряд звільнив з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова, призначивши на цю посаду Олександра Карасевича.

Депутатка Альона Шкрум складає мандат й збирається очолити одне з міністерств

Народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат, вона збирається очолити нове Міністерство об'єднання українців. Про це повідомив народрий депутат Олексій Гончаренко.

«Депутатка Альона Шкрум складає мандат. Як я і писав, вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців», – написав Гончаренко.

«Главком» вже писав, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.