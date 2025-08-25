США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги

Остаточного рішення не ухвалено, однак американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах

США можуть запровадити візові обмеження для європейських чиновників, відповідальних за реалізацію цього закону

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або його окремих посадовців. Причиною став європейський Акт про цифрові послуги (DSA), який, на думку США, обмежує свободу слова та створює фінансовий тягар для американських технологічних гігантів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією видання, ймовірним кроком можуть стати візові обмеження для європейських чиновників, відповідальних за реалізацію цього закону. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.

Відносини між США та ЄС і без того напружені через суперечки щодо тарифів та критику Вашингтона на адресу європейської політики щодо IT-компаній. Представник Держдепу не підтвердив інформацію про санкції, але зазначив, що США «з великою стурбованістю стежать за посиленням цензури в Європі».

Що таке Акт про цифрові послуги?

DSA – це європейський закон, який регулює діяльність великих онлайн-платформ (соцмереж, маркетплейсів), вимагаючи від них швидше видаляти нелегальний контент, боротися з дезінформацією, а також забезпечувати прозорість у сфері реклами та алгоритмів. Закон набув чинності в серпні 2023 року.

