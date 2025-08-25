Головна Світ Політика
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги
Остаточного рішення не ухвалено, однак американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах
фото з відкритих джерел

США можуть запровадити візові обмеження для європейських чиновників, відповідальних за реалізацію цього закону

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або його окремих посадовців. Причиною став європейський Акт про цифрові послуги (DSA), який, на думку США, обмежує свободу слова та створює фінансовий тягар для американських технологічних гігантів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією видання, ймовірним кроком можуть стати візові обмеження для європейських чиновників, відповідальних за реалізацію цього закону. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, американські посадовці вже обговорювали це питання на внутрішніх зустрічах.

Відносини між США та ЄС і без того напружені через суперечки щодо тарифів та критику Вашингтона на адресу європейської політики щодо IT-компаній. Представник Держдепу не підтвердив інформацію про санкції, але зазначив, що США «з великою стурбованістю стежать за посиленням цензури в Європі».

Що таке Акт про цифрові послуги?

DSA – це європейський закон, який регулює діяльність великих онлайн-платформ (соцмереж, маркетплейсів), вимагаючи від них швидше видаляти нелегальний контент, боротися з дезінформацією, а також забезпечувати прозорість у сфері реклами та алгоритмів. Закон набув чинності в серпні 2023 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли торговельної угоди. Проте, на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, досягнутий компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки.

Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США. Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу

Як повідомлялося, уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт.

До слова, президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%.

