The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп


колаж: glavcom.ua

WР пише, що атака на Київ 28 серпня стала жорстоким жестом відмови від мирних ініціатив і прямою образою для Меланії та Дональда Трампа

Російський диктатор Володимир Путін принизив першу леді США Меланію Трамп масованою атакою на Київ після того, як президент США Дональд Трамп передав йому її листа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

У повідомленні зазначається, що Путін відповів на заклик Меланії Трамп до миру в Україні бомбардуванням Києва, внаслідок якого загинуло 25 людей, зокрема чотири дитини.

The Washington Post пише, що ця атака на Київ 28 серпня стала жорстоким жестом відмови від мирних ініціатив і прямою образою для Меланії та Дональда Трампа, який особисто передав її листа Путіну під час саміту на Алясці. 

У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей, наголошуючи на їхньому праві на безпеку та мир. Вона писала: «Кожна дитина мріє про любов, можливості та безпеку від небезпеки». Однак замість відповіді Путін здійснив масований ракетно-дроновий удар по житлових будинках та дитячому садку в центрі Києва.

Газета підкреслила, що обстріл також був спрямований на дипломатичні представництва Європейського Союзу в Києві, офіси Британської Ради, що свідчить про намір Путіна надіслати сигнал Трампу та європейським лідерам про сумніви в їхній рішучості.

Відповідно до статті The Washington Post, цей акт жорстокості демонструє, що Путін не має наміру припиняти агресію в Україні добровільно. Автор статті вважає, що настав час для США застосувати серйозніші санкції та посилити військову підтримку України, щоб примусити Росію до припинення вогню. 

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо українських дітей, яких було викрадено та вивезено з окупованих територій. 

Як відомо, український лідер Володимир Зеленський передав лист президенту США під час переговорів в Овальному кабінеті. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити викрадених українських дітей.

Зауважимо, що у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару загинуло понад два десятки людей, зокрема діти

