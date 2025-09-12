Головна Світ Політика
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США пропонують мита в розмірі 50-100% проти ключових торгових партнерів РФ
фото з відкритих джерел

Сьогодні міністри фінансів країн G7 проведуть відеодзвінок, щоб обговорити пропозицію США

США закликають країни «Великої сімки» (G7) ввести підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомляє Financial Times.

У п'ятницю, 12 вересня, міністри фінансів країн G7 проведуть відеодзвінок, щоб обговорити пропозицію США. Вашингтон вважає, що закупівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують військову машину Володимира Путіна.

Представник Міністерства фінансів США заявив: «Якщо вони (європейські союзники) серйозно налаштовані покласти край війні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни». За даними джерел, США пропонують мита в розмірі 50-100%.

Хоча деякі країни G7 підтримують ідею посилення тиску на Росію, запровадження таких високих тарифів проти ключових торговельних партнерів, як Індія та Китай, є складним завданням. Країни ЄС побоюються економічних наслідків та можливої реакції з боку Пекіна.

Брюссель намагається переконати США, що можна досягти подібного тиску іншими методами, наприклад, посиливши санкції проти російських енергетичних виробників. Європейські чиновники сподіваються, що Трамп натомість зосередиться на тиску на Угорщину та Словаччину, які мають проросійських лідерів і продовжують купувати російську нафту.

Тим часом, Канада, яка головує в G7, скликала зустріч, щоб обговорити подальші заходи для посилення тиску на Росію та обмеження її військової машини. Проте, як зазначає FT, Оттава також стикається з дилемою, оскільки намагається відновити економічні зв'язки з Індією та Китаєм.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Москву. Проте він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.

