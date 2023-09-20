Намір Укрзалізниці вивести свої продажі з системи «Прозорро» порушує антикорупційне законодавство – Укрметалургпром

Наразі торгівля металобрухтом «Укрзалізниці» є відкритою та конкурентною, де не домінує жодний з гравців ринку

Зараз будь-яка реалізація майна українських залізниць повинна відбуватися на аукціонах в системі «Прозорро. Продажі»

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» закликало прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля заблокувати ініціативу АТ «Укрзалізниця» продавати майно, зокрема, металобрухт, поза системою «Прозорро. Продажі», адже нова схема продажу збільшить корупційні ризики. Про це йдеться в листі президента ОП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова до очільника українського уряду.

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Зараз будь-яка реалізація майна українських залізниць повинна відбуватися на аукціонах в системі «Прозорро. Продажі». Однак Укрзалізниця підготувала зміни до урядової постанови, якими пропонує продавати брухт чорних металів за прямими експортними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) купівлі-продажу, за рішенням правління товариства – тобто, поза системою «Прозорро».

«Укрметалургпром» виступає категорично проти такої пропозиції АТ «Укрзалізниця», оскільки вона спотворює конкуренцію, надаючи окремим суб’єктам господарювання пільги чи інші переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів», – наголосили в Об’єднанні.

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Як стверджує «Укрметалургпром», наразі торгівля металобрухтом «Укрзалізниці» є відкритою та конкурентною, де не домінує жодний з гравців ринку, тому що проводиться через систему «Прозорро». Але у разі, якщо уряд погодиться зі змінами, з’являться ознаки дискримінації.

«Намір «Укрзалізниці» вивести продаж свого майна з-під системи «Прозорро» суперечить вже прийнятим антикорупційним законам. Зараз в Україні створена єдина законодавча база, що зобов’язує усіх учасників без виключення проводити торги на «Прозорро» – де продаж відбувається абсолютно прозоро, і будь-хто може перевірити ціну, на відміну від закритих контрактів. В цьому контексті слід нагадати, що нерезиденти і сьогодні можуть на конкурентних засадах приймати участь в торгах. Зовнішньоекономічний контракт може бути укладений за результатами електронного аукціону у системі «Прозорро», – підкреслюється в листі.

В Укрметалургпромі закликали владу та державні установи стимулювати переробку сировини в Україні, а не її експорт.

«1 тонна металобрухту, перероблена на металургійних підприємствах країни, приносить державі зиск у вигляді майже 25 тис. грн. сплачених податків – у порівнянні із 3 євро сплаченого мита при її експорті; майже $4 тис. валютних надходжень, а також зберігає 4 робочих місця у суміжних галузях на 1 робітника у металургії», – резюмується у листі.