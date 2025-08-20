Головна Гроші Економіка
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро

Олена Мазун
Олена Мазун
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро
Регулятор розповів про вартість долара та євро
Долар піднявся в ціні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 20 серпня 2025 року встановлено: 41,3557 грн за $1.
  • Курс євро на 20 серпня 2025 року встановлено: 48,3241 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 20 серпня 2025 року встановлено: 11,3843 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 20 серпня 2025 року встановлено: 55,9170 грн за £.
  • Курс японської єни на 20 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара

Динаміка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют
Динаміка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют
Зазначимо, що долар подорожчав на 10 копійок. У вівторок, 19 серпня, він коштував 41,2589 грн за $1.

Раніше Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.

Тим часом Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачає поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні. У документі викладено Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, а також окремі припущення, розраховані на трирічну перспективу.

