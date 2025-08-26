Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро

Вартість долара і євро змінилась

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 26 серпня 2025 року встановлено: 41,4300 грн за $1.

Курс євро на 26 серпня 2025 року встановлено: 48,4731 грн за €1.

Курс польського злотого на 26 серпня 2025 року встановлено: 11,3725 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 26 серпня 2025 року встановлено: 56,0051 грн за £.

Курс японської єни на 26 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара

Динаміка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют фото: Скриншот даних НБУ

Нагадаємо, станом на 25 серпня курс долара був встановлений 41,2839 грн за $1. Євро коштувало 47,9100 грн за €1.

Зазначимо, що в Україні планується впровадження цифрової гривні. Це нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Вона стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами. Цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення».

Додамо, що Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг.