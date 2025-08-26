Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
НБУ встановив курс валют
фото: glavcom.ua

Вартість долара і євро змінилась

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 26 серпня 2025 року встановлено: 41,4300 грн за $1.
  • Курс євро на 26 серпня 2025 року встановлено: 48,4731 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 26 серпня 2025 року встановлено: 11,3725 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 26 серпня 2025 року встановлено: 56,0051 грн за £.
  • Курс японської єни на 26 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара

Динаміка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют
Динаміка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют
фото: Скриншот даних НБУ

Нагадаємо, станом на 25 серпня курс долара був встановлений 41,2839 грн за $1. Євро коштувало 47,9100 грн за €1.

Зазначимо, що в Україні планується впровадження цифрової гривні. Це нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Вона стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами. Цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення».

Додамо, що Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг.

Читайте також:

Теги: гривня курс валют Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нинішня політика НБУ завдає додаткових деструктивних шоків економіці
Чому НБУ зберігає жорстку монетарну політику?
10 серпня, 07:30
У першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тис. осіб
Нацбанк спрогнозував, коли українські біженці почнуть повертатися додому
1 серпня, 10:34
Офіційний курс долара на 11 серпня 2025 року встановлено: 41,3895 грн за $1
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар і євро
11 серпня, 10:59
НБУ встановив курс валют на 13 серпня
Скільки коштують євро і долар 13 серпня: дані Нацбанку
13 серпня, 09:51
Регулятор встановив курс валют на 18 серпня
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Сергій Ніколайчук – почесний професор практики Київської школи економіки
Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
15 серпня, 20:29
Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
19 серпня, 09:25
Регулятор розповів про вартість долара та євро
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро
20 серпня, 09:02
НБУ модифікує купюру в 20 гривень
НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
21 серпня, 13:18

Економіка

Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній оцінив рішення про включення «Укрнафти» до ПСО
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній оцінив рішення про включення «Укрнафти» до ПСО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8144
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
7807
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
5441
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
3421
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua