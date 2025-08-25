Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро

Регулятор оновив курси іноземних валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 25 серпня 2025 року встановлено: 41,2839 грн за $1.

Курс євро на 25 серпня 2025 року встановлено: 47,9100 грн за €1.

Курс польського злотого на 25 серпня 2025 року встановлено: 11,2389 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 25 серпня 2025 року встановлено: 55,3824 грн за £.

Курс японської єни на 25 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара

Динаміка офіційного курсу гривні до долара фото: Національний банк України

Нагадаємо, Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень буде розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг.

Загалом в Україні планується впровадження цифрової гривні. Це нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей. Вона стане новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами. Цифрова гривня дозволить здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як «єКнига» і «єВідновлення».