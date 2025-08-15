Головна Гроші Економіка
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
В НБУ розповіли про курс валют
фото: glavcom.ua

В п'ятницю американський долар упав в ціні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 15 серпня 2025 року встановлено: 41,4500 грн за $1.
Курс євро на 15 серпня 2025 року встановлено: 48,4405 грн за €1.
Курс польського злотого на 15 серпня 2025 року встановлено: 11,3777 грн за zł1.
Курс англійського фунта стерлінгів на 15 серпня 2025 року встановлено: 56,2663 грн за £.
Курс японської єни на 15 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
фото: скриншот

Зазначимо, що курс долара знизився на 6 копійок. Зокрема в четвер, 14 серпня, долар США коштував 41,5149 грн за $1. Своєю чергою за €1 в цей день можна було заплатити 48,6472 грн. 

Раніше Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.

Тим часом в Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки. У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачає поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні. У документі викладено Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, а також окремі припущення, розраховані на трирічну перспективу.

Теги: Національний банк курс валют гривня

