Yasno визначило переможців грантової програми для ветеранських бізнесів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Yasno визначило переможців грантової програми для ветеранських бізнесів
Yasno визначило переможців конкурсу програми підтримки ветеранських бізнесів
фото: depositphotos.com

Загалом надійшло 107 заявок на конкурс

Компанія Yasno, що входить в групу ДТЕК, визначила переможців грантової програми підтримки ветеранських бізнесів. Про це йдеться в повідомленні Yasno. 

«З 9 вересня по 23 листопада тривав прийом заявок на участь у Грантовій програмі Yasno. За її умовами представники малого та середнього бізнесу, власниками яких є ветерани (від 50 до 100%), могли подати заявку онлайн і без бізнес-планів, звітів і інших складнощів, отримати Грант на світло», – йдеться в ньому.

Зазначається, що загалом надійшло 107 заявок, з яких умова програми відповідали 15. Тому, без проведення розіграшу, всі вони визначені переможцями. Починаючи, з 1 грудня 2025 року, вони отримуватимуть компенсацію за 100% сплачених рахунків за світло протягом 6 місяців за обсяг, котрий не перевищує 30 тис. кВт∙год.

«Грантова програма Yasno – це ще один наш спосіб сказати «Дякуємо» ветеранам, котрі захищали країну у зоні бойових дій, а сьогодні працюють та підтримують вже інший фронт – економічний. Сподіваємось, що ця фінансова допомога, дозволить бізнесам реалізувати відкладені проєкти або масштабуватись», – сказав Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

