Відправляли авіазапчастини Росії: суд США заарештував двох росіян

Двоє російських ділків відправляли авіаційні запчастини російським авіакомпаніям в обхід санкцій

Влада США заарештувала двох громадян РФ – Олега Пацулу і Василя Бесєдіна, яких звинувачують у незаконних спробах порушити санкції, що діють проти Росії. Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок пресрелізі міністерства юстиції США.

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Росіян звинувачують у порушенні режиму експортного контролю щодо РФ і плани відмиванні грошей в міжнародному масштабі.

«Згідно з обвинуваченням, Пацула і Бесєдін, які проживають в окрузі Майамі-Дейд, штат Флорида, використовували свою компанію, що базується у Флориді, MIC P&I, LLC та інші структури з метою обійти експортний контроль і обмеження США і відправляти авіаційні запчастини російським авіакомпаніям», – йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

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Слідство стверджує, що росіяни отримували замовлення на авіазапчастини безпосередньо від компаній РФ, причому щодо багатьох із цих замовників уже діяв режим експортного контролю. Пацула та Бесєдін, згідно з даними иін'юсту США, використовували компанії-посередники та рахунки в банках третіх країн, щоб приховати справжні дані про покупців та джерела платежів. Пацула та Бесєдін потім зв'язувалися з постачальниками запчастин у США і видавали неправдиву інформацію для отримання товару, стверджують у Мін'юсті.

У відомстві уточнили, що у разі визнання винними у порушенні дії режиму експортного контролю порушникам закону загрожує до 20 років ув'язнення; визнання провини у відмиванні грошей у міжнародному масштабі може каратися 20 роками в'язниці.

Нагадаємо, дані російської митниці показують, що торік, попри санкції, в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. Як повідомляє The New York Times, дані, які були зібрані та проаналізовані американським агрегатором торгових даних Import Genius, показують, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, що перебувають під санкціями адміністрації Байдена, в тому числі авіакомпаніям «Росія», «Аерофлот», «Урал», Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, «Победа».