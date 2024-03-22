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НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК припинило вести список міжнародних спонсорів війни
НАЗК передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію у розділі «Міжнародні спонсори війни»
фото: nazk.gov.ua/НАЗК

Нацагентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення компаній до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що більше не вестиме свій реєстр міжнародних спонсорів війни, який викликав обурення деяких партнерів України. Про це Нацагентство повідомило на своєму порталі.

НАЗК заявило, що передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі «Міжнародні спонсори війни» порталу «Війна і санкції».

Також Нацагентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей. 

Крім того, забезпечено переадресацію користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на «Державний реєстр санкцій» для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік субʼєктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

НАЗК проінформувало уряд про те, що, крім розділу «Міжнародні спонсори війни», складовими частинами порталу «Війна і санкції» є такі розділи: «Компоненти у зброї», «Інструменти війни», «Кандидати на санкції», «Війна і мистецтво», «Війна і спорт», «Іноземці в російських компаніях», а також списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, зокрема, країнами-партнерами. 

Ведення зазначених реєстрів також потребує унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування. Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий.

Нагадаємо, Україна протягом кількох днів може відмовитися від списку міжнародних спонсорів війни, до якого НАЗК вносить компанії та фізичні особи, які продовжують вести бізнес із Росією.

Раніше 20 березня українська влада повідомила, що відмовляться від ведення списку. У МЗС країни зазначили, що одержують «численні звернення» від країн-партнерів, які вказують на відсутність нормативної бази для існування такого переліку. В результаті це негативно впливає на ухвалення важливих рішень «для протидії» Росії, наголошували в українському відомстві.

У Мін'юсті України також наголосили на «неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні».

До слова,  востаннє список спонсорів війни НАЗК поповнювало 15 лютого, коли туди потрапила нафтосервісна компанія Weatherford International.

Колишній голова НАЗК Олександр Новіков в коментарі «Главкому» заявив, що закриття реєстру міжнародних спонсорів війни не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.

Читайте також: Новобраний очільник НАЗК хоче врегулювати поповнення списку спонсорів війни
Теги: НАЗК війна бізнес влада

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