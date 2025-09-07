Головна Гроші Економіка
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Трохимець підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку
фото: depositphotos.com

НКРЕКП приймало рішення про зміну прайс-кепів

Наразі український ринок електроенергії фактично перебуває під держрегулюванням, а введені прайс-кепи перетворилися на «удавку на шиї» ринку. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Це ж загальновідома інформація. Також НКРЕКП приймало рішення про зміну прайс-кепів. Але, знову ж таки, прайс-кепи це яку давка на шиї ринку. Тобто її там потрошки відпускають. І називає цікаво регулятор, що це поступова лібералізація ринку. Я не розумію, що таке поступова лібералізація ринку. Ринок або є, або його немає», – зазначив експерт.

Він пояснив, що справжній ринок передбачає баланс попиту й пропозиції без адміністративного втручання.

«Якщо він є, значить там учасники ринку врегульовують свої взаємовідносини шляхом попиту і пропозиції. А якщо ринку немає, значить є тоді адміністративне втручання в ринок органів державної влади, які підрегульовують. У нас зараз, на мою думку, ринку немає. У нас є фактично державне регулювання різними інструментами», – додав Трохимець.

Він також підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку.

«Регулятор, я думаю, прекрасно розуміє, що не можна тримати на низькому рівні прайс-кепи. Чому? Тому що закінчиться це тим, що взагалі електричної енергії на ринку не буде. І з іншого боку він розуміє, що якщо він виконає свою ту функцію, яку він повинен виконати взагалі, то він не може їх прибрати, ці прайс-кепи», – пояснив експерт.

За його словами, ринок має сам регулювати ціни та взаємовідносини учасників.

«Моя позиція незмінна з 2019 року, що ринок повинен врегулювати ці взаємовідносини. Проте з урахуванням того, що у нас на ринку є суб'єкти, які підпадають під дію закону про захист економічної конкуренції в частині частки виробництва товару на ринку… Але по прайс-кепам, однозначно, моя позиція, що їх не повинно бути», – підсумував Трохимець.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що через зміну вечірніх прайс-кепів ситуація на енергоринку України покращується, а можливість виникнення дефіциту електроенергії в Україні суттєво зменшилася.

