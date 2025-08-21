Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine

Перегляд тарифів на розподіл необхідний для підготовки до зими та подолання боргової кризи на енергоринку – ICC Ukraine

Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР), який готує НКРЕКП, є важливим кроком для стабілізації роботи енергоринку та підготовки до опалювального сезону. Про це заявив Олександр Трохимець, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Війна триває, руйнування електроенергетичної інфраструктури продовжується, але, незважаючи на ці негативні фактори, вже сьогодні треба готуватися до зими», – наголосив експерт.

За його словами, обленерго працюють у надскладних умовах, коли частина мереж щоденно страждає від наслідків обстрілів, і це потребує технічних зусиль і стабільного фінансування.

Трохимець підкреслив, що одним з головних викликів залишається боргова криза.

«Заборгованість обленерго – операторів систем розподілу (ОСР) перед НЕК “Укренерго” перевищила 20 млрд грн. Це наслідок падіння споживання та спрямування більшості коштів на ремонти післяпошкоджень. У таких умовах ОСР змушені обирати між погашенням боргів і відновленням мереж, і вибір закономірно робиться на користь останнього», – пояснив він.

Очікується, що рішення НКРЕКП щодо перегляду тарифів у межах інфляційного коридору (+9% для першого класу напруги і +17% для другого) дозволить компенсувати витрати ОСРів на ремонти мереж у 2022–2023 роках.

«Якщо рішення затягнеться, боргова проблема посилиться, ускладнюючи підготовку енергосистеми до ще одного опалювального сезону в умовах значних пошкоджень та реалій військового часу», – застеріг Трохимець.

Він підсумував, що ухвалення цього кроку є своєчасним і необхідним для забезпечення стабільного електропостачання взимку: «Це зважений і своєчасний крок, який дасть ринку ресурс для стабільної роботи взимку».

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.