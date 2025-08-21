Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine

Перегляд тарифів на розподіл необхідний для підготовки до зими та подолання боргової кризи на енергоринку – ICC Ukraine

Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР), який готує НКРЕКП, є важливим кроком для стабілізації роботи енергоринку та підготовки до опалювального сезону. Про це заявив Олександр Трохимець, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Війна триває, руйнування електроенергетичної інфраструктури продовжується, але, незважаючи на ці негативні фактори, вже сьогодні треба готуватися до зими», – наголосив експерт.

За його словами, обленерго працюють у надскладних умовах, коли частина мереж щоденно страждає від наслідків обстрілів, і це потребує технічних зусиль і стабільного фінансування.

Трохимець підкреслив, що одним з головних викликів залишається боргова криза.

«Заборгованість обленерго – операторів систем розподілу (ОСР) перед НЕК “Укренерго” перевищила 20 млрд грн. Це наслідок падіння споживання та спрямування більшості коштів на ремонти післяпошкоджень. У таких умовах ОСР змушені обирати між погашенням боргів і відновленням мереж, і вибір закономірно робиться на користь останнього», – пояснив він.

Очікується, що рішення НКРЕКП щодо перегляду тарифів у межах інфляційного коридору (+9% для першого класу напруги і +17% для другого) дозволить компенсувати витрати ОСРів на ремонти мереж у 2022–2023 роках.

«Якщо рішення затягнеться, боргова проблема посилиться, ускладнюючи підготовку енергосистеми до ще одного опалювального сезону в умовах значних пошкоджень та реалій військового часу», – застеріг Трохимець.

Він підсумував, що ухвалення цього кроку є своєчасним і необхідним для забезпечення стабільного електропостачання взимку: «Це зважений і своєчасний крок, який дасть ринку ресурс для стабільної роботи взимку».

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.

Теги: НКРЕКП фінансування енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн
Американський бізнес вимагає від Ради врятувати «Укрзалізницю»
19 серпня, 14:40
Обсяги перевезень впали вдвічі, витрати зросли, а прогнозований збиток «УЗ» у 2025 році становитиме 22 млрд грн
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка
16 серпня, 20:40
На Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
16 серпня, 16:48
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
14 серпня, 18:52
Соболев: Суми грошей, які ми маємо отримати в поточному і наступному році, не повинні змінитися
Міністр економіки повідомив, за яких умов Україна отримає €1,1 млрд від ЄС
3 серпня, 09:18
Спершу запровадження прайс-кепів розглядалося як тимчасовий інструмент для захисту споживачів від різких цінових коливань
Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію
1 серпня, 18:52
Підвищення прайс-кепів. Аналітики оцінили перші наслідки для цін на електроенергію
Підвищення прайс-кепів. Аналітики оцінили перші наслідки для цін на електроенергію
31 липня, 16:34
Раніше глава держави доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки
Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим
25 липня, 16:25
Посадовець зазначив, що Євросоюз стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП
Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії
22 липня, 15:22

Бізнес

Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова
CBAM потребує негайної реакції уряду та координації відомств – Центр Разумкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
14K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
9400
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5867
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3353
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua