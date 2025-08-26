Головна Гроші Економіка
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості. Голова «Укрметалургпрому» зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості. Голова «Укрметалургпрому» зробив заяву
Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи, зазначив Каленков
фото: depositphotos.com

НКРЕКП вдруге підвищила тарифи на е/е для промисловості, знову проігнорувавши звернення споживачів – Каленков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вдруге за літо 2025 року підвищила тарифи на електроенергію для промисловості, звернення та аргументи споживачів вкотре були проігноровані. Про це заявив президент Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, повідомляє UAprom.

«Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи. Проте НКРЕКП у липні ухвалила рішення, які стимулювали першу хвилю підвищення ціни для промисловості, а вже через місяць – другу хвилю з підняттям тарифів. Враховуючи, що українська металургія – це експортноорієнтована галузь, такі рішення б’ють по собівартості та конкурентоздатності нашої сталевої продукції на світових ринках», – зазначив Каленков.

Голова «Укрметалургпрому» також зауважив, що у випадку обленерго не передбачався механізм обговорення підвищення.

«Все це відбувалось без участі споживачів е/енергії. Наданими письмовими зауваженнями було наголошено на «білих плямах» в аргументації обленерго, ми побачили значні розходження в динаміці структурних показників. Загалом запропоновані тарифи для різних ОСР могли відрізнятися на кілька порядків», – повідомив він.

Однак, як розповів Каленков, усі зауваження регулятор вкотре не взяв до уваги та відхилив їх.

«НКРЕКП просто перекладає проблеми з енергетиків на плечі споживачів. Проте, якщо Комісія вважає, що під час війни бізнес може без проблем витягнути цей додатковий фінансовий тягар, то це є помилка. Вже є прогнози негативних наслідків для національної економіки через «вимиття» із промислового сектору біля 15 млрд грн», – підкреслив голова Асоціації.

У разі продовження такої однобокої та незбалансованої тарифної політики в українській енергетиці Каленков прогнозує зупинку промислових підприємств через втрату конкурентоспроможності, скорочення працівників, в тому числі у прифронтових регіонах, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету.

Як повідомлялось, 26 серпня на своєму засіданні регулятор вирішив із 1 вересня збільшити тарифи на розподіл е/енергії залежно від кожного обленерго у межах 0,56-24,88% для 1 класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги. Наприкінці липня НКРЕКП ухвалила рішення суттєво підвищити – в 1,6 рази, до 15 000 грн./МВт-г – граничні ціни на РДН та ВДР з 17:00 до 23:00.

